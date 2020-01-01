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В Украине продолжается падение металлургии

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В прошлом году загрузка металлургических предприятий Украины достигла порядка 72%.
За 2019 год металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4%
За 2019 год металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4%
depositphotos.com

За 2019 год металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4% до 20,8 млн тонн. Об этом сообщил президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков, пишут Українські Новини в четверг, 23 января.

Годом ранее производство стали сократилось на 1,5% до 21,1 млн тонн.

“По нашим данным, в 2019 году произведено 20,8 млн тонн стали, проката - 18,20 млн тонн, чугуна - 20,06 млн тонн“, - сказал Каленков.

По его словам, номинальная производственная мощность по стали в Украине после потери предприятий на временно неконтролируемой территории составляет 28,3 млн тонн.

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Соответственно, загрузка в прошлом году достигла порядка 72%.

При этом Каленков добавил, что самая высокая загрузка производственных металлургических мощностей в Украине была в 2007 году – более 95 %, тогда было произведено примерно 42,5 млн тонн стали.

Напомним, автопроизводство Украины выросло на 10% за год.

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Теги: металлургия, производство, промышленность, сталь
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