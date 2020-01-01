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Нобелевский лауреат по экономике дал совет властям Украины

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Роберт Шиллер подчеркнул, что в стране важно изменить культуру, особенно в вопросе восприятия коррупции.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер
facebook.com/robertshillerblog
Власти Украины должны работать над продвижением “устойчивого оптимизма“, чтобы люди поверили в свою страну. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер на Украинском завтраке в Давосе 23 января, сообщает Интерфакс-Украина.

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Экономист подчеркнул, что в Украине важно изменить культуру с помощью образования, особенно в вопросе восприятия коррупции.

По его мнению, коррупция в стране в значительной степени обусловлена пониманием того, что она была всегда, и это вызывает “чувство неизбежности коррупционных действий“. Поэтому обществу необходима вера в то, что побороть коррупцию возможно.
 
“Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное – изменение культуры и настроений“, – отметил Шиллер.
 
Ученый добавил, что признаком успеха должны быть не показатели роста ВВП, а то, “как меняется культура“.

Напомним, МВФ прогнозирует возвращение Великой депрессии.

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Теги: Украина, коррупция, Давос, Нобелевская премия, культура, совет, экономика Украины, Украинский ланч в Давосе
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