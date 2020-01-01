Украинцы в 2020 году будут чаще брать кредиты — НБУ
В Нацбанке считают, что в 2020 году украинцы будут чаще брать кредиты в банках. Об этом говорится в отчете Нацбанка за I квартал 2020 года.
Читай также: Какие купюры чаще всего подделывают в Украине
Чаще станут брать кредиты и бизнесмены.
Банки, в свою очередь, ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов.
В то же время, банки считают, что кредитные и операционные риски будут снижаться в ближайшее время.
Стоит отметить, что с октября по декабрь 2019 года в Украине также был зафиксирован рост спроса на кредиты. В Нацбанке считают, что причиной этому послужило снижение процентный ставок.
Напомним, украинцы ежедневно переводили около 130 млрд в 2019 году.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил