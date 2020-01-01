Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы в 2020 году будут чаще брать кредиты — НБУ

Комментариев: 0
Рост популярности кредитов прогнозируют как для граждан, так и для бизнеса.
В Нацбанке считают, что в 2020 году украинцы будут чаще брать кредиты
В Нацбанке считают, что в 2020 году украинцы будут чаще брать кредиты
Пресс-центр НБУ

В Нацбанке считают, что в 2020 году украинцы будут чаще брать кредиты в банках. Об этом говорится в отчете Нацбанка за I квартал 2020 года.

Читай также: Какие купюры чаще всего подделывают в Украине

Чаще станут брать кредиты и бизнесмены.

Банки, в свою очередь, ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов.

В то же время, банки считают, что кредитные и операционные риски будут снижаться в ближайшее время.

Стоит отметить, что с октября по декабрь 2019 года в Украине также был зафиксирован рост спроса на кредиты. В Нацбанке считают, что причиной этому послужило снижение процентный ставок.

Напомним, украинцы ежедневно переводили около 130 млрд в 2019 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: НБУ, кредиты, кредитование бизнеса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь