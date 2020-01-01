Рынок недвижимости: сколько стоит аренда жилья в разных городах Украины

Самое дорогое жилье в Киеве.

В конце 2019 году цены на аренду жилья, в основном, не менялись depositphotos.com

В конце 2019 году цены на аренду жилья, в основном, не менялись, а в некоторых городах даже снизились. Где в Украине дешевле всего арендовать жилье, выясняли аналитики OLX Недвижимость, пишет UBR.

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Больше всего ( на 25%) цена снизилась на трехкомнатные квартиры в Ивано-Франковске — такую квартиру можно снять за 4500 грн в месяц. Такая же цена на “трешки“ в Тернополе и Запорожье.

В Чернигове и Кропивницком упали цены на двухкомнатные квартиры — цена стартует от 3500 грн в месяц.

Самые дорогие квартиры в Киеве и во Львове. Средняя цена аренды в эти городах такова: 7000 грн в месяц за однокомнатную, 8500 за двухкомнатную и 10 000 за трехкомнатную.

В Харькове цены немного ниже. “Однушку“ тут можно снять и за 5800 грн в месяц, двухкомнатную - за 7600 грн, а трехкомнатную - за 9950 грн.

Зимой существенно падают цены на жилье в Одессе. Однокомнатную квартиру там можно снять за 6000 тыс грн в месяц, а “двушку“ - за 7500, “трешку“ - за 9000 грн.

Более доступная аренда в Днепре. В этом городе однокомнатная квартира обойдется в 5500 грн в месяц, двухкомнатная - в 7000 грн, а трехкомнатная - в 8000 грн.

Если говорить о Киеве, то дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе — за однокомнатную квартиру в этом районе придется заплатить около 7000 грн в месяц, “двушку“ - 8500 грн, “трешку“ - 10 000 грн.

Больше всего ( на 25%) цена снизилась на трехкомнатные квартиры в Ивано-Франковске blog.olx.ua

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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