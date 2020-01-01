Налог на недвижимость: Сколько и когда будем платить в этом году

Платить налог должны те украинцы, чья квартира превышает 60 квадратных метров, а дом — 120.

Платить налог нужно тем украинцам, чья квартира превышает 60 квадратных метров, а дом — 120 depositphotos.com

В 2020 году украинцам придется платить налог за собственное жилье, если квадратура превышает допустимую норму. Платить налог нужно тем украинцам, чья квартира превышает 60 квадратных метров, а дом — 120. Ставка составляет 1,5% от минимальной зарплаты. Об этом пишет Obozrevatel.

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Сколько платить украинцам, решает местная власть. Ставку могут и сократить, а вот увеличить не могут. Кроме того, местная власть также может немного варьировать квадратуру, за которую нужно платить налог.

В этом году украинцы будут платить налог за прошлый год, поэтому ставка будет просчитываться от минимальной зарплаты в прошлом году.

Стоит отметить, что налогом облагается и нежилая площадь, например, какие-либо пристройки.

“Если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое/налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (пп. 266.10.2 НКУ)“, – пояснили в ГФС.

Не нужно платить налог за такие виды недвижимости:

за недвижимость в зоне отчуждения;

за детские дома семейного типа;

за дома и квартиры детей-сирот и тех, кто лишился родительской опеки;

за недвижимость в общежитиях.

После того, как пришла квитанция на уплату налога, ее необходимо заплатить в течение двух месяцев. Если не уложиться в срок, придется платить штраф.

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Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если человек и вовсе отказывается платить налог, то имущество могут арестовать.

Квитанцию должны прислать на адрес, где прописан владелец имущества до 1 июля. Если квитанция не пришла, то следует обратиться в местное отделение фискальной службы.

Напомним, в Минрегионе придумали, как бороться с “замороженными“ объектами строительства.

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