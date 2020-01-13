Сколько стоит недвижимость в Киеве

Цены на жилье выросли на 11%.

В Киеве на 11% выросли цены на жилье depositphotos.com

В Киеве на 11% выросли цены на жилье. Во второй половине 2019 года квартиры в столице стали приблизительно на 7 тыс долларов дороже. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на данные OLX Недвижимость.

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Средняя цена на однокомнатную квартиру в столице составляет 50 350 долларов, а на двухкомнатную - 70 550 долларов.

Однокомнатные квартиры

Самые дешевые однокомнатные квартиры в Святошинском районе - около 33 000 долларов. В этом районе цены выросли на 10%. Немного дороже квартиру можно приобрести в Деснянском и Днепровском районах — около 40 000 долларов.

Больше всего цены на однушки взлетели в Дарницком районе - на 22%. В этом районе однокомнатная квартира обойдет минимум в 50 000 долларов. Самые дорогие квартиры, как и раньше, на Печерске — 115 000 долларов.

Двухкомнатные квартиры

Самые дешевые двухкомнатные квартиры предлагаются в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах — цены стартуют от 45 000 долларов.

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Больше всего двухкомнатные квартиры подорожали в Соломенском районе — на 30%. Цены в тут стартуют от 62 250 долларов.

Выросли цены и в Шевченковском районе - на 20%. Теперь средння стоимость двухкомнатной квартиры тут составляет 90 000 долларов.

На Печерске двушки предлагают за 140 000 долларов.

Трехкомнатные квартиры

В некоторых столичных районах цены на трехкомнатные квартиры снизились. Например, в Шевченковском районе цены на трешки уменьшились на 4,5%. Здесь трехкомнатрую квартиру можно приобрести за 129 000 долларов. Упали цены на трешки в Соломенском районе — до 75 000 долларов.

В Деснянском районе трехкомнатну квартиру можно купить и за 54 000 долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры в Святошинском районе OLX Недвижимость

Напомним, в Минрегионе придумали, как бороться с “замороженными“ объектами строительства.

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