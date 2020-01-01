Наличный доллар начал неделю ростом
Доллар дорожает, несмотря на то, что центробанк укрепил курс гривны на 27 января на 19 копеек.
Курс доллара в обменниках киевских банков растет в начале недели, сообщает BIN.ua.
Перед выходными наличный доллар дешевел.
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Так, в понедельник, 27 января, курс продажи наличного доллара повысился на 7,89 коп. до 24,5078 UAH/USD, курс покупки - на 6,97 коп. до 24,1878 UAH/USD.
Средний курс покупки евро повысился на 5,47 коп. до 26,6047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,92 коп. до 27,0763 UAH/EUR.
Национальный банк укрепил курс гривны на 27 января на 19 копеек - до 24,33 за доллар.
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