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Наличный доллар начал неделю ростом

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Доллар дорожает, несмотря на то, что центробанк укрепил курс гривны на 27 января на 19 копеек.
Наличный доллар дорожает
Наличный доллар дорожает
depositphotos.com

Курс доллара в обменниках киевских банков растет в начале недели, сообщает BIN.ua.

Перед выходными наличный доллар дешевел.

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Так, в понедельник, 27 января, курс продажи наличного доллара повысился на 7,89 коп. до 24,5078 UAH/USD, курс покупки - на 6,97 коп. до 24,1878 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 5,47 коп. до 26,6047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,92 коп. до 27,0763 UAH/EUR.

Национальный банк укрепил курс гривны на 27 января на 19 копеек - до 24,33 за доллар.

Напомним, какие купюры чаще всего подделывают в Украине.

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