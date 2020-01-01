Нацбанк на прошлой неделе продал на $26,5 миллиона больше, чем купил

Всего с начала 2020 года Нацбанк выкупил с рынка $348 миллионов, а продал из резервов $106,5 миллиона.

Национальный банк в течение 20-24 января выкупил на межбанковском валютном рынке $50 миллионов, а продал $76,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Читай также: Украинцы в 2020 году будут чаще брать кредиты — НБУ

Нацбанк выкупил с рынка $50 млн за процедурой интервенций по единому курсу, а продал $76,5 миллиона, чтобы сдержать рост курса иностранных валют.

Всего с начала 2020 года Нацбанк выкупил с рынка $348 миллионов, а продал из резервов $106,5 миллиона. Чистое пополнение резервов составило $241,5 миллиона.

Напомним, НБУ вводит в обращение обновленную купюру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram