Нацбанк на прошлой неделе продал на $26,5 миллиона больше, чем купил
Всего с начала 2020 года Нацбанк выкупил с рынка $348 миллионов, а продал из резервов $106,5 миллиона.
Национальный банк в течение 20-24 января выкупил на межбанковском валютном рынке $50 миллионов, а продал $76,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
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Нацбанк выкупил с рынка $50 млн за процедурой интервенций по единому курсу, а продал $76,5 миллиона, чтобы сдержать рост курса иностранных валют.
Всего с начала 2020 года Нацбанк выкупил с рынка $348 миллионов, а продал из резервов $106,5 миллиона. Чистое пополнение резервов составило $241,5 миллиона.
Напомним, НБУ вводит в обращение обновленную купюру.
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