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Золото рекордно подорожало на новостях из Китая

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Инвесторы начали вкладывать деньги в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.
Мировые цены на золото в понедельник выросли до максимальной отметки более чем за шесть лет
Мировые цены на золото в понедельник выросли до максимальной отметки более чем за шесть лет
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Мировые цены на золото в понедельник выросли до максимальной отметки более чем за шесть лет на опасениях распространения нового коронавируса за пределы Китая. Об этом сообщает MarketWatch 27 января.

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Отмечается, что из-за ситуации в Китае многие инвесторы начали вкладывать деньги в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.

Во время торгов в понедельник котировки контрактов на поставку золота в феврале выросли на 0,7%. В итоге одна унция драгоценного метала стоила $1582.

Также подорожало и серебро с поставкой в марте – до $18,2 за унцию.

Напомним, Билл Гейтс выделил 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

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Теги: вирусы, инвестиции, Вирус, золото, Китай, инвесторы, коронавирус
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