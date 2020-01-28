Фондовый рынок США рухнул из-за ситуации в Китае
Американские фондовые индексы в понедельник, 27 января, пережили свой худший день за последние три месяца из-за опасений по поводу того, как коронавирус повлияет на мировую экономику.
Dow Jones потерял 1,57% – до 28535,8 пункта.
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S&P 500 снизился на 1,57% – до 3243,63 пункта.
NASDAQ упал на 1,89% – до 9139,31 пункта.
Отметим, индексы Dow Jones и S & P показали самое большое однодневное процентное падение с 2 октября 2019 года, а снижение Nasdaq стало самым большим с 23 августа прошлого года.
“Индикатор страха“ Уолл-стрит - индекс волатильности рынка акций CBOE VIX, достиг максимума 10 октября 2019 года. Он вырос до отметки в 19,02 пункта.
Напомним, Билл Гейтс выделил 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом.
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