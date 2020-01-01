Как распространение китайского коронавируса влияет на мировую экономику — эксперты

Ситуация в Китае сильно повлияла на финансовые рынки.

За последние несколько дней наблюдается падение мировых финансовых рынком из-за чрезвычайной ситуации в Китае, которая возникла на фоне распространения короновируса. Каким образом новый недуг может повлиять на всю мировую экономику, объясняют эксперты, пишет Сегодня.

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Больше всего страдают рынки, которые тесно связаны с Китаем. Например, рынок металла, которые падает уже несколько дней. Убытки ждут и владельцев авиакомпаний, гостиничный бизнес, даже акции Nike и Apple на 2% и 3% соответственно.

“Рынки лихорадит от коронавируса. Главные потери несут китайские индексы: в пятницу, 24 января, Shanghai Composite потерял 2,8%. Падают котировки китайских компаний: Alibaba, Baidu и Weibo. Нефть также в числе главных пострадавших: Brent впервые с ноября 2019 года подешевела ниже $60 за баррель, а с начала года нефть потеряла более 10%. Инвесторы предсказуемо уходят в защитные активы – гособлигации США и Японии, а также в доллар и иену. Золото подскочило до максимумов начала января на отметке $1588“, – рассказывает руководитель компании “EXANTE Украина“ Владимир Позний.

Эксперты вспоминают, что так же рынки реагировали на эпидемию вируса SARS, который бушевал в Азии в 2003 году.

“Ситуация в 2020 году заметно отличается от той, что была в 2003 году. Во-первых, потому, что сейчас борьба с коронавирусом ведется публично, власти Китая рассказывают о распространении инфекции, числе пострадавших и предпринимаемых мерах. Во-вторых, в 2002 году американские индексы только начали восстанавливаться после двух лет падения. А сейчас на рынках назрела коррекция, и котировки акций оказались крайне уязвимы к любому косвенному поводу после очень продолжительного ралли роста“, – говорит Владимир Позний.

Эксперт считает, что экономику Китая ждет падение ниже 6%.

“Прежде всего пострадают отрасли, связанные с туризмом, а также китайские компании. При широком распространении вируса возможны перебои в поставках товаров и сырья из Китая и нарушение логистических цепочек. Кроме того, ситуация может ударить по таким компаниям, как Apple и Tesla, поскольку их заводы находятся в Китае. Эпидемия может захватить бедные и густонаселенные страны, такие, как Индия, Индонезия, Пакистан, Малайзия“, – говорит эксперт.

Однако президент инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак считает, что процессы на финансовых рынках куда более глобальный, чем следствия распространения вируса:

“В мире каждый день происходит много таких событий, на которые реагируют финансовые рынки. Но мы не все видим. Например, расскажу такую историю. В 1980-х годах как-то внезапно вечером в пятницу начал очень сильно расти доллар по отношению ко всем другим мировым валютам. Это было очень заметно, хотя в мире ничего особенного не происходило: никакая война не началась, не было катастроф или резких заявлений кого-то из лидеров. Никто не мог понять, в чем дело. А потом выяснилось, что в Советском Союзе вовремя не вышла программа “Время“, которая была каждый день в 21:00. И все решили, что в Союзе что-то произошло. Может, они задумали что-то нехорошее против мира, а значит, будет война и нужно убегать в более надежные активы – американские. А объяснялось все очень просто: это был какой-то праздник, и посвященный ему концерт задержали на 20 минут, потому что генсеку он очень понравился. То есть связи бывают даже такие сложные, которые не очевидны“, – говорит Тарас Козак.

Если говорить о современной ситуации на финансовых рынках, то объяснение действительно кроется в распространении вируса. Однако объяснение и реальные причины – разные вещи.

“Постфактум объяснить все всегда можно. А вот разобраться в моменте, когда не понимаешь, кто продает или покупает и почему, – сложно. Конечно, сейчас единственная большая неожиданность в мире – это этот китайский вирус. Пишут, что скорость распространения заболеваемости и смертность очень большая, на сегодня нет никакого лекарства, которое бы спасало от этого заболевания, и есть опасения, что эта эпидемия может превратиться в пандемию. Это, конечно, отражается на экономике. Так, поскольку будут карантины, значит, будет значительно меньше передвижений людей. Также, возможно, уменьшится передача товаров, потому что уже сейчас по интернету распространяются слухи, что этот вирус может передаваться через посылки. Значит, мировая торговля уменьшится. И, вполне возможно, наступит очередная рецессия. А соответственно, нужно будет меньше нефти. То есть если трейдеры придут к выводу, что это может как-то влиять на определенную отрасль, то эта отрасль начнет реагировать. Расти, как медицина, или падать, как нефтепереработка“, – говорит Тарас Козак.

Эксперт предполагает, что нестабильная ситуация на финансовых рынках может быть началом масштабного финансового кризиса.

“Будет ли этот всплеск краткосрочным или долгосрочным, предсказать нельзя. Возможно, это начинается новый кризис. Не исключено. Такие шансы тоже есть. Но с большей вероятностью – думаю, несколько дней рынки потрясет, потом скажут, например, что эпидемия под контролем, угроз нет, или лекарства придумают, все успокоится и будет, как раньше. Но за это время кто-то потеряет, кто-то заработает“, – говорит Тарас Козак.

Напомним, в МАУ рассказали, как будут летать в Китай.

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