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В НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты

Комментариев: 2
Чтобы существенно снижать ставки, нужно решить ряд проблем.
В Нацбанке считают, что для этого необходимо устранить ряд рисков, с которыми сталкиваются кредиторы
В Нацбанке считают, что для этого необходимо устранить ряд рисков, с которыми сталкиваются кредиторы
пресс-служба НБУ

В НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты. В Нацбанке считают, что для этого необходимо устранить ряд рисков, с которыми сталкиваются кредиторы. Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.

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Украинские банки по некоторым причинам боятся снижать ставки по кредитам. В Украине не достаточно защищены права кредиторов, взыскать и реализовать залог крайне непросто. Кроме того, в Украине не так много заемщиков, которые действительно являются платежеспособными.

“Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине“, — говорят в НБУ.

В то же время, банки считают, что украинцы будут брать кредиты довольно активно в 2020 году.

Напомним, ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов.

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Теги: кредиты, ставки по кредитам, дешевые кредиты, НБУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2020, 17:44
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гость
Кроме того, в Украине не так много заемщиков, которые действительно являются платежеспособными

Ура!!! Нам в этом поможет закон о продаже ЗЕМЛИ! Слава Зеленскому!-МВФ Слава!(СЗМС)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
гость  (аноним)  28.01.2020, 17:38
Оценка:  0
гость
БАНКИРЫ ВЕДЬ ТОЖЕ ЛЮДИ,и их семьи хотят кушать не картоплю со шкварками, а круассаны с устрицами и непременно по выходным в городе Париже. Возьми взаймы-прокорми держиморду!!!
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