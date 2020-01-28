Криклий рассказал о главной цели Мининфраструктуры на 2020 год

Украина выделит 3,2 млрд грн на обеспечение безопасности на дорогах.

На обеспечение безопасности на дорогах Украина в 2020 году выделит 3,2 млрд грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает ЦТС.

“Задача снижения аварийности на 30% - ключевая цель Министерства инфраструктуры, предусмотренная программой деятельности правительства. Для этого в 2020 году строим инфраструктуру безопасности, вводим новые стандарты при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов“, — заявил Криклий.

Также министр рассказал, что в этом году планируется строительство 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, проведение автономного освещения 500 пешеходных переходов.

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Также Криклий рассказал, что по Украине будут устанавливаться дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами, а некоторые нерегулируемые пешеходные объекты обустроят светофорами.

Стоит отметить, что на реализацию проекта по увеличению уровня безопасности автомобильных дорог средства для Украины выделяют ЕИБ и ЕБРР.

“ЕИБ и ЕБРР выделяют по 75 млн евро, еще 27 млн евро — собственные средства городов. К реализации проекта подключатся Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр, Львов. За эти средства города обустроят инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожки, пешеходные переходы и тому подобное. Наши партнеры готовы расширить финансирование и привлечь новые города Украины, как только начнется выполнение проекта. Возможно дополнительное выделение еще 50 млн евро от ЕИБ и 75 млн евро от ЕБРР“, — подытожил министр.

Напомним, в Украине построят рекордное количество дорог.

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