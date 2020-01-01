Курсы валют на 29 января: гривна замедлила падение

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек до 24,77 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 17 копеек – до 24,74 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 29 января, понизил курс гривны на 12 копеек по отношению к доллару и на восемь копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 28 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,7204 гривны (+0,1220);

– 100 евро – 27,2085 (+0,0875).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек до 24,77 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 17 копеек – до 24,74 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек в продаже – до 27,25 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты.

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