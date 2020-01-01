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ЕC выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства

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Средства Евросоюза пойдут на грантовые программы для малых фермерских хозяйств в Украине.
ЕС поможет Украине в создании более конкурентоспособного аграрного сектора
ЕС поможет Украине в создании более конкурентоспособного аграрного сектора
Getty Images

Украинское правительство и Еврокомиссия подписали cоглашение на сумму 26 млн евро, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и фермерства в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 28 января.

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Отмечается, что соответствующий документ в Брюсселе в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС подписали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

В пояснительной записке к документу указано, что целью подписания данного соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развития “более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий“.

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Деньги ЕС будут направлены на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Также эти средства будут направлены на “укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ“.

Напомним, США увеличили транш военной помощи Украине.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, фермеры, Еврокомиссия, гранты, фермер, Финансовая помощь
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