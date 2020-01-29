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В Украине увеличился объем наличных денег

Комментариев: 1
Больше всего в обращении 200-гривневых банкнот.
По состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении Украины находится 425 млрд грн
По состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении Украины находится 425 млрд грн
flickr.com

По состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении Украины находится 425 млрд грн, 2,6 млрд грн от указанной суммы составляют монеты (13,4 млрд штук), 422,3 млрд грн - банкноты (2,9 млрд штук). Об этом сказано в сообщении НБУ на странице в Facebook.

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Стоит отметить, что объем наличности в стране вырос на 6,2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

В НБУ считают, что такой рост обусловлен потребностями растущей экономики Украины.

Стоит отметить, что на одного украинца приходится в среднем 70 банкнот и 182 монеты (номиналом 1, 2 и 5 грн).

Больше всего в обращении 200-гривневых банкнот.

Объем наличности в стране вырос на 6,2%
Объем наличности в стране вырос на 6,2%
facebook.com

Напомним, в НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты.

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Теги: НБУ, наличные деньги, оборот денег
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Комментариев (2)
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Boxerogos    29.01.2020, 12:25
Оценка:  0
Boxerogos
Высокому курсу гривны уже сейчас можно сказать:"Давай до свидания"!)))))))))))))))))) )))
Путин-Xyйло    29.01.2020, 12:17
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Просто Зеленослуги стали больше печатать денег и выкупать на них валюту.
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