В Украине увеличился объем наличных денег

Больше всего в обращении 200-гривневых банкнот.

По состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении Украины находится 425 млрд грн flickr.com

По состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении Украины находится 425 млрд грн, 2,6 млрд грн от указанной суммы составляют монеты (13,4 млрд штук), 422,3 млрд грн - банкноты (2,9 млрд штук). Об этом сказано в сообщении НБУ на странице в Facebook.

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Стоит отметить, что объем наличности в стране вырос на 6,2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

В НБУ считают, что такой рост обусловлен потребностями растущей экономики Украины.

Стоит отметить, что на одного украинца приходится в среднем 70 банкнот и 182 монеты (номиналом 1, 2 и 5 грн).

Больше всего в обращении 200-гривневых банкнот.

Объем наличности в стране вырос на 6,2% facebook.com

Напомним, в НБУ рассказали, почему в Украине не дешевеют кредиты.

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