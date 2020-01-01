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Милованов рассказал, как льготное кредитование бизнеса поможет украинской экономике

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За год количество рабочих мест увеличится на 90 тысяч.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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В Украинскую экономику в долгосрочной перспективе может поступить 8 млрд долларов внутренних инвестиций. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

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Министр рассказал о долгосрочных и краткосрочных целях новой программы.

Краткосрочные цели - первый год:

- Дополнительно 50 тысяч кредитов как результат этой программы.

- Примерно 90 тысяч новых рабочих мест.

- Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

- Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году“, - пишет Милованов.

Министр считает, что за пять лет украинцы смогут получить по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“ около 30 млрд гривен.

Долгосрочные цели - 5 лет:

- Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн“, - пишет министр.

Напомним, ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов.

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Теги: льготны кредты, кредитование бизнеса, Милованов, развитие экономики
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