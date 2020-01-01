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Украинцы смогут растаможивать легковые автомобили онлайн

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Государственная таможенная служба Украины запустила новую услугу.
Украинцы смогут растаможивать легковые автомобили онлайн
Украинцы смогут растаможивать легковые автомобили онлайн
depositphotos.com

Украинцы смогут растаможивать легковые автомобили онлайн. Соответствующая услуга появилась на сайте Государственной таможенной службы Украины.

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Это поможет украинцам сэкономить и декларировать автомобили самостоятельно.

Сервис дает возможность создавать предварительную и основную декларации, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и изображения, получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Декларацию могут не зарегистрировать за один день. В таком случае ее нужно будет подавать повторно.

Перед формирование декларации нужно будет перечислить на счет таможни необходимый таможенный платеж.

Такая опция поможет людям сэкономить на услугах таможенных брокеров.

Напомним, полиция начала останавливать машины с еврономерами.

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Теги: растаможить авто, автомобиль, таможня
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