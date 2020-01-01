Полиция начала останавливать машины с еврономерами: Будут ли штрафовать

Максимальный штраф — 170 тыс грн и конфискация автомобиля.

В Украине с 1 января 2020 года вступили в силу санкции, которые будут применять для авто на европейских номерах facebook.com

В Украине с 1 января 2020 года вступили в силу санкции, которые будут применять для авто на европейских номерах. Владельцев могут штрафовать и даже отбирать у них автомобиль. В то же время, в правительстве утверждают, что на практике закон не будет столь суровым. Более того, министры обещают подать на рассмотрение нардепов закон, которые урегулирует передвижение “евроблях“ по территории Украины. Об этом пишет Сегодня.

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Владельцы машин с еврономерами утверждают, что полиция их уже останавливает и проверяет машину по специальной базе — если авто ввезли с нарушениями таможенных законов, в базе эта информация будет.

Юристы объясняют, что проверять полицейские имеют право, а вот штрафовать — нет.

“Протокол полицейские составлять не могут. Но они могут вызвать на место представителей таможни. Если проводятся рейды, то в группу по выявлению правонарушений могут входить работники таможни. Таможенники потом сами составляют протокол – полиция не имеет права штрафовать таких водителей“, – поясняет юрист.

О каких штрафах идет речь

Максимальная сумма штрафа - 170 тыс грн плюс конфискация автомобиля. Санкции будут действовать и на машины, которые идут на разборку или если машина находится в Украине дольше, чем позволено. Закон позволяет машине с иностранными номерами находится в Украине 5 дней в пределах одной области и 10 в пределах нескольких областей. Если машина пробудет в стране на день больше, то штраф небольшой — 170 грн, а если дольше 20 дней, то может достичь и 85 тыс грн.

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Иностранцы могут пребывать на территории Украины со своими машинами в пределах 30 дней, если нужно быть дольше — следует оформлять разрешение.

Штрафовать машину будут не только в случае поимки. Таможенники сами будут проверять машины по базе и слать штрафы на адрес регистрации владельца автомобиля.

В то же время, активисты в “АвтоЕвроСиле“ лоббируют законопроекты, которые отменяют акциз и дают отсрочку санциям еще на полгода.

Если растаможка станет доступной, то штрафы могут быть какими угодно, считает сооснователь организации “Доступное авто“ Михаил Катрук.

По поводу санкций, мы не видим никаких проблем в размерах штрафов, если будет обеспечена адекватная растаможка. Если будут доступные налоги на хотя бы европейские авто, то штрафы могут быть любые. Сейчас существует налоговая дискриминация – привязка размера налогов к возрасту автомобиля. Нигде в ЕС нет привязки акциза к возрасту. Но и сам акциз надо отменить или сделать его унифицированным“, – отмечает Катрук.

Напомним, украинцы стали чаще покупать б/у автомобили.

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