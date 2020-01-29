Кабмин в 60 раз увеличил административные штрафы

В частности, за ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийной службы придется теперь платить от 3400 до 10 200 грн.

Кабмин принял решение увеличить административные штрафы. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В частности, в 60 раз вырастет минимальный штраф за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности - до 510 грн и 8500 грн соответственно.

За ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийной службы придется теперь платить от 3400 до 10 200 грн.

Если нарушения требований техногенной безопасности привели к аварии, то за них вводится уголовная ответственность.

“Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей“, - считают в Кабмине.

Кабмин также планирует на законодательном уровне урегулировать вопрос выделения средств для местных бюджетов, которые будут направлены на создание противопожарной безопасности в общественных и админзданиях учреждений образования, здравоохранения и других.

Напомним, бухгалтеров будут штрафовать за проведение подозрительных финансовых операций.

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