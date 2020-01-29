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Кабмин в 60 раз увеличил административные штрафы

Комментариев: 3
В частности, за ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийной службы придется теперь платить от 3400 до 10 200 грн.
Кабмин принял решение увеличить административные штрафы
Кабмин принял решение увеличить административные штрафы
depositphotos.com

Кабмин принял решение увеличить административные штрафы. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В частности, в 60 раз вырастет минимальный штраф за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности - до 510 грн и 8500 грн соответственно.

За ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийной службы придется теперь платить от 3400 до 10 200 грн.

Если нарушения требований техногенной безопасности привели к аварии, то за них вводится уголовная ответственность.

“Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей“, - считают в Кабмине.

Кабмин также планирует на законодательном уровне урегулировать вопрос выделения средств для местных бюджетов, которые будут направлены на создание противопожарной безопасности в общественных и админзданиях учреждений образования, здравоохранения и других.

Напомним, бухгалтеров будут штрафовать за проведение подозрительных финансовых операций.

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Теги: штрафы, Кабмин, Гончарук
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    29.01.2020, 15:14
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Особенно про скорую "хорошо" придумали
Да и кто будет решать что вызов был ложным?
Предаторр    29.01.2020, 15:03
Оценка:  +1
Предаторр
Чмыри,за курение в общественных местах лучше штрафы увеличьте!
Путин-Xyйло    29.01.2020, 15:11
Оценка:  0
Путин-Xyйло
И за нарушения должностными лицами, в частности самой полицией!
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