Курсы валют на 30 января: НБУ снова опустил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 14 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 17 копеек – до 24,88 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 30 января, понизил курс гривны почти на 13 копеек по отношению к доллару и на 12 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 29 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,8491 гривны (+0,1287);

24,8491 гривен за 1 доллар (+0,1287 грн).

– 100 евро – 27,3253 (+0,1168).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 14 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке поднялся также на 14 копеек – до 24,88 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек в продаже – до 27,39 гривен за евро.

Напомним, НБУ изменил тактику формирования курса доллара.

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