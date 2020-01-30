В Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла

Проверку будет проводить Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В Украине будут внепланово проверять производителей масла depositphotos.com

В Украине будут внепланово проверять производителей масла с целью выявления нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Читай также: Какими будут цены на продукты в 2020 году — эксперты

Проверку будет проводить Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей масла сладкосливочного“, - говорится в сообщении.

Внеплановые проверки будут проводить в связи с результатами лабораторных исследований во время масштабного медийного проекта “СТОП фальсификат. Масло“.

Читай также: Из чего делают колбасу и как нас обманывают производители

Во время исследования были выявлены нарушения у таких операторов рынка ООО “Николаевмолпром“, ООО “Фирма Апрель“, ООО “Титан“ ООО “Таврия-В“, ОДО “Ивано-Франковский гормолзавод“, ТМ “Наш Продукт“, ГП “Староконстантиновский молочный завод“, ООО “Богодуховский молокозавод“, ООО “Интер-мол“.

“В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения“, - утверждают в Госпродпотребслужбе.

Напомним, блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram