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В Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла

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Проверку будет проводить Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В Украине будут внепланово проверять производителей масла
В Украине будут внепланово проверять производителей масла
depositphotos.com

В Украине будут внепланово проверять производителей масла с целью выявления нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Проверку будет проводить Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей масла сладкосливочного“, - говорится в сообщении.

Внеплановые проверки будут проводить в связи с результатами лабораторных исследований во время масштабного медийного проекта “СТОП фальсификат. Масло“.

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Во время исследования были выявлены нарушения у таких операторов рынка ООО “Николаевмолпром“, ООО “Фирма Апрель“, ООО “Титан“ ООО “Таврия-В“, ОДО “Ивано-Франковский гормолзавод“, ТМ “Наш Продукт“, ГП “Староконстантиновский молочный завод“, ООО “Богодуховский молокозавод“, ООО “Интер-мол“.

“В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения“, - утверждают в Госпродпотребслужбе.

Напомним, блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве.

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Теги: продукты, масло, Госпотребслужба
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Комментариев (2)
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Антибес    30.01.2020, 12:53
Оценка:  0
Антибес
Масла в нашей охреНэньке практически нет.Более 80% так называемого масла на прилавках-фальсификат опасный для здоровья.
гость  (аноним)  30.01.2020, 12:28
Оценка:  +1
гость
Если посмотреть показатели надоев молока за 2019 год и произведенного масла - раза в 4 выпустили больше. Коровы сливки вместо молока давать стали?!
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