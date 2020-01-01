Какими будут цены на продукты в 2020 году — эксперты

Эксперты уверены, что цены будут расти .

Эксперты уверены, что цены будут расти быстрее, чем инфляция depositphotos.com

В прошлом году потребительская корзина подорожала больше, чем увеличилась инфляция. Какими будут цены на продукты в этом году, что будет дорожать, выясняли журналисты Сегодня.

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В 2019 году больше всего в Украине подорожали яблоки (на 77,4%) и гречка (на 70%). Существенно подешевели: борщовый набор (на 26,7%) и куриные яйца ( на 14%).

Почему дорожают продукты

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко объясняет, что есть товары, цену которых сложно прогнозировать, поскольку она меняется в зависимости от предложения. В основном, речь идет о фруктах и овощах.

“Пример – яблоки, – дополнил Дорошенко. – Год назад из-за обильного урожая их продавали даже по 5-6 грн/кг, что не смогли переработать, пришлось выбросить. Сейчас цена на яблоки даже завышена, аграрии пытаются как-то компенсировать убытки прошлого года. На такие продукты, как подсолнечное масло, влияют только мировые цены, ведь конкуренция на внутреннем рынке небольшая, а это продукт длительного хранения. В отличие от куриных яиц, свежесть которых – не более месяца, а производство высокое. Хлеб дорожал пропорционально повышению стоимости зерна и муки. При этом черный хлеб рос в цене быстрее из-за недостатка ржаной муки, ее приходится импортировать. А отказаться от хлеба люди не могут. А вот свинина, курятина, колбасы 1-го сорта (есть еще высший сорт) выросли в цене ниже инфляции из-за снижения покупательной способности населения“, - говорит эксперт.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что цены на продукты росли более стремительно, чем инфляция:

“В 2017 году инфляция была 13,7%, а продукты подорожали на 22%, в 2018-м инфляция – 9,8%, а рост цен на продукты – 13%, в 2019-м – 4,1% и 8%, – анализирует Пендзин. – То есть мы семимильными шагами все эти годы шли к европейскому уровню цен на продукты питания и весьма преуспели в этом. В отличие от промтоваров, особенно электроники, сложной бытовой техники, которые мы импортируем и цены на которые у нас давно как в Европе, 90% продуктов питания, потребляемых украинцами, производится у нас. 5-6 лет назад цены на продукты у нас были отвязаны от европейских. А после открытия нашего рынка активной интеграции с ЕС и, главное, отмены в октябре 2016 года регулирования цен на социально значимые товары мы получили резкий рост цен на продукты, которые достигли европейского уровня и даже превысили его. Более того, 80% продуктов у нас дороже, чем в Польше. А вот наши зарплаты по-прежнему в разы меньше европейских. В итоге в ЕС на питание уходит 12-18% бюджета средней семьи, у нас – 48-50%“, - говорит Педзин.

Что будет с ценами в этом году

Эксперты уверены, что цены будут расти быстрее, чем инфляция.

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Дорошенко прогнозирует, что цены на хлеб поднимутся на 7%, поскольку будут дорожать зерновые, “молочка“ подорожает на 5%.

Олег Пендзин думает, что темпы роста цен снизятся. Но, скорее всего, падать не будут, поскольку для снижения цен необходимы кардинальные изменения в стране — например, уменьшение НДС для агросектора минимум вдвое.

Напомним, Госстат сообщил, как изменились цены за девять лет.

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