Больше министра: Сколько зарабатывают заместители Авакова

Госсекретарь Алексей Тахтай в декабре 2019 года заработал 87 077 гривен.

В декабре 2019 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заработал 85 865 гривен. Об этом пишет Сегодня.

Из этой суммы оклад составляет 13 714 грн, остальная часть суммы — надбавки.

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Стоит отметить, что некоторые заместители министра получили больше, чем он. Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместители Татьяна Ковальчук и Катерина Павличенко получили 76 711 гривен и 73 332 гривни соответственно, Сергей Гончаров в декабре заработал 77 293 гривни, Антон Геращенко – 59 808 гривен, Александра Гогилашвили – 74 861 гривна, госсекретарь Алексей Тахтай – 87 077 гривен.

Напомним, Министр образования пожаловалась на маленькую зарплату.

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