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Великобритания потеряет 5,7 млрд долларов из-за Brexit

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Экономика Британии столкнется с некоторыми сложностями.
Экономика Великобритании в 2020 году может потерять около 4,4 млрд фунтов стерлингов
Экономика Великобритании в 2020 году может потерять около 4,4 млрд фунтов стерлингов
depositphotos.com

Экономика Великобритании в 2020 году может потерять около 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долларов) из-за выхода страны из состава Евросоюза. Об этом сообщается в докладе аналитического центра Rand Europe, пишет Сегодня.

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Стоит отметить, что официально Великобритания выйдет из ЕС 31 января 2020 года.

“Негативные экономические последствия как для ВВП, так и для государственных заимствований ощутимы и со временем возрастают. Неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС и возможного в дальнейшем увеличения барьеров в торговле, в том числе через тарифы, оказывает негативное воздействие на решения компаний, касающиеся внешней торговли и инвестиций“, - пишет автор исследования, вице-президент организации Чарльз Райс.

Эксперт считает, что экономика Британии столкнется с некоторыми сложностями, пока Великобритания и ЕС не подпишут новые торговые соглашения.

Напомним, главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

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Теги: Brexit, ЕС, Великобритания
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