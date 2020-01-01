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В Киеве снова повысят тарифы на холодную воду

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В столице повышают тариф на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 10,4%.
На изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда и налогов
На изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда и налогов
facebook.com/pg/vodokanal

Жителям Киева снова поднимут тариф на холодную воду. Об этом сообщает издание Вести.ua со ссылкой на Киевводоканал.

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Отмечается, что 24 января на предприятии состоялось открытое обсуждение проекта постановления об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.

Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 гривны.

В Киевводоканале объяснили, что на изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплату налогов, а также изменение стоимости электроэнергии и увеличение расходов на амортизацию.

Отмечается, что на заседании присутствовали представители НКРЭКУ и органов местного самоуправления, которые поддержали необходимость увеличения тарифа.

Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.

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Теги: Киев, Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, коммунальные услуги, коммунальные платежи, тарифы на воду, повышение тарифов
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