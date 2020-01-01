В Киеве снова повысят тарифы на холодную воду
Жителям Киева снова поднимут тариф на холодную воду. Об этом сообщает издание Вести.ua со ссылкой на Киевводоканал.
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Отмечается, что 24 января на предприятии состоялось открытое обсуждение проекта постановления об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год.
Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 гривны.
В Киевводоканале объяснили, что на изменение тарифов повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплату налогов, а также изменение стоимости электроэнергии и увеличение расходов на амортизацию.
Отмечается, что на заседании присутствовали представители НКРЭКУ и органов местного самоуправления, которые поддержали необходимость увеличения тарифа.
Напомним, украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа.
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