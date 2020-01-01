Сколько в Украине стоят индивидуальные номера на машину

Минимальная стоимость — 300 грн.

Индивидуальные номерные знаки в Украине стоят от 300 грн depositphotos.com

Индивидуальные номерные знаки в Украине стоят от 300 грн. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, пишет УНН.

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300 грн придется заплатить лишь за номерной знак из трех символов. За каждый следующий символ придется доплатить 90 грн. Графический элемент обойдется будет стоить 500 грн.

Если заказчик захочет спецпродукцию для номерных знаков, то ему придет заплатить 252 грн без графического элемента, 295 грн с графическим элементом.

Готовится индивидуальный номерной знак около 1 месяца.

Напомним, автопроизводство Украины выросло на 10% за год.

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