Налог на авто: Сколько в 2020 году придется платить украинцам за свои автомобили

В этом году налогообложению подлежат 172 машины.

Под налогообложение попадают автомобили, среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн depositphotos.com

В 2020 году украинцы, как и предыдущие несколько лет, будут платить налог, если они владеют автомобилем класса “люкс“. Под налогообложение попадают автомобили, среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн. Об этом сообщили в Налоговой службе.

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Платить налог придется, если владеете некоторыми моделями таких марок: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

С полным списком автомобилей, за которые придется платить налоги, можно ознакомиться на сайте налоговой.

Сумма налога — около 25 тыс грн.

Стоит отметить, что налог следует заплатить на протяжении 60 дней с момента получения платежки.

Напомним, Volkswagen сохранил лидерство на мировом авторынке в 2019 году.

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