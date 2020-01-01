Китайский коронавирус: Мировые рынки стали более стабильными

Эксперты считают, что Китай сможет сдержать коронавирус.

Мировые инвесторы считают, что Китай сможет сдержать коронавирус, не смотря на то, что количество заразившихся растет по всему миру. depositphotos.com

Мировые инвесторы считают, что Китай сможет сдержать коронавирус, не смотря на то, что количество заразившихся растет по всему миру. Такие прогнозы инвесторы высказали из-за того, что производство в Китае в января превысило ожидаемый уровень. Об этом пишет Reuters.

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К примеру, выше прогнозных оказались продажи Amazon. Акции компании выросли на 11%.

Вырос на 0,2% и индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2%, но за неделю снизился на 4%.

Вырос в целом и японский фондовый индекс Nikkei на 1%, но за неделю потерял 2,5%.

В то же время, европейские фондовые индексы начали расти: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,8%, а FTSE - на 0,7%.

Стоит отметить, что ВОЗ в четверг объявила о чрезвычайной ситуации в мире из-з китайского коронавируса. Но, в то же время, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что, возможно, Пекинон сможет сдержать вспышку вируса.

“На данный момент индикаторы риска на рынке сместились с мерцающего красного на постоянный оттенок янтаря“, - утверждает стратег Азиатского Тихоокеанского рынка в AxiCorp Стивен Иннес.

Напомним, украинские компании месяц не будут летать в Китай.

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