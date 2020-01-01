Китайский коронавирус: Мировые рынки стали более стабильными
Мировые инвесторы считают, что Китай сможет сдержать коронавирус, не смотря на то, что количество заразившихся растет по всему миру. Такие прогнозы инвесторы высказали из-за того, что производство в Китае в января превысило ожидаемый уровень. Об этом пишет Reuters.
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К примеру, выше прогнозных оказались продажи Amazon. Акции компании выросли на 11%.
Вырос на 0,2% и индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2%, но за неделю снизился на 4%.
Вырос в целом и японский фондовый индекс Nikkei на 1%, но за неделю потерял 2,5%.
В то же время, европейские фондовые индексы начали расти: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,8%, а FTSE - на 0,7%.
Стоит отметить, что ВОЗ в четверг объявила о чрезвычайной ситуации в мире из-з китайского коронавируса. Но, в то же время, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что, возможно, Пекинон сможет сдержать вспышку вируса.
“На данный момент индикаторы риска на рынке сместились с мерцающего красного на постоянный оттенок янтаря“, - утверждает стратег Азиатского Тихоокеанского рынка в AxiCorp Стивен Иннес.
Напомним, украинские компании месяц не будут летать в Китай.
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