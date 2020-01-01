Moody’s оценил влияние коронавируса на мировую экономику

"Китайский" вирус может стать большим "черным лебедем", чем финансовый кризис 2008 года, считают эксперты.

Коронавирус 2019-nCoV может стать “черным лебедем“ и повлиять на мировую экономику сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Об этом говорится в обзоре компании Moody’s Analytics, обнародованном в пятницу, 31 января.

“В отличие от обвала на ипотечном рынке США, никто не предсказывал появление потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, политические деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с “испанкой“ 1918 года“, - говорится в обзоре.

Индекс цен на промышленные металлы, который составляет Moody's Analytics, с середины января упал на 7,1% в связи с распространением коронавируса в Китае. По состоянию на 29 января он опустился до минимального значения с июня 2017 года.

Компания отмечает, что этот индекс имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.





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© Finance.bigmir.net НБУ назвал главные риски для экономики УкраиныИсточник: http://finance.bigmir.net/news/104796-NBY-nazval-glavnie-riski-dlya-ekonomiki-Ykraini © Finance.bigmir.net

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