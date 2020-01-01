Moody’s оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Коронавирус 2019-nCoV может стать “черным лебедем“ и повлиять на мировую экономику сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Об этом говорится в обзоре компании Moody’s Analytics, обнародованном в пятницу, 31 января.
“В отличие от обвала на ипотечном рынке США, никто не предсказывал появление потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, политические деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с “испанкой“ 1918 года“, - говорится в обзоре.
Индекс цен на промышленные металлы, который составляет Moody's Analytics, с середины января упал на 7,1% в связи с распространением коронавируса в Китае. По состоянию на 29 января он опустился до минимального значения с июня 2017 года.
Компания отмечает, что этот индекс имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом.
Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.
Источник: http://finance.bigmir.net/news/104796-NBY-nazval-glavnie-riski-dlya-ekonomiki-Ykraini
© Finance.bigmir.net
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил