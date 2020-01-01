Профицит платежного баланса Украины достиг $6 млрд

За год профицит вырос более чем в два раза. Баланс сведен с профицитом пятый год подряд.

За год профицит вырос вдвое Пресс-служба НБУ

По итогам 2019 года платежный баланс Украины сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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Таким образом, баланс сведен с профицитом пятый год подряд.

Так, дефицит текущего счета за прошлый год составил 1,072 млрд долл., приток по финансовому счету - 7,005 миллиарда долларов.

Отмечается, что в декабре 2019 года платежный баланс сведен с профицитом 3,281 миллиарда долларов.

Напомним, госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов.

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