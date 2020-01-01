Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Профицит платежного баланса Украины достиг $6 млрд

Комментариев: 0
За год профицит вырос более чем в два раза. Баланс сведен с профицитом пятый год подряд.
За год профицит вырос вдвое
За год профицит вырос вдвое
Пресс-служба НБУ

По итогам 2019 года платежный баланс Украины сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Читай также: В январе госбюджет недополучил почти 14 млрд грн

Таким образом, баланс сведен с профицитом пятый год подряд.

Так, дефицит текущего счета за прошлый год составил 1,072 млрд долл., приток по финансовому счету - 7,005 миллиарда долларов.

Отмечается, что в декабре 2019 года платежный баланс сведен с профицитом 3,281 миллиарда долларов.

Напомним, госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: Украина, платежный баланс, НБУ, Нацбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь