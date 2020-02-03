Почему украинцы получают маленькие пенсии — эксперт

Если люди будут продолжать работать неофициально, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию.

Если люди будут продолжать работать неофициально, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию. depositphotos.com

С каждым годом население Украины будет стареть. Такого мнения придерживаются эксперты, которые считают, что в 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет. Об этом пишет Сегодня.

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Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, считает, что жизнь пенсионеров находится в руках работающих украинцев. Если люди будут продолжать работать неофициально, соответственно, не будут платить налоги, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию.

“Нельзя сказать, что ситуация настолько плохая с пенсионной системой только из-за демографии. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, или работают неофициально и не платят налоги. Это самая большая проблема. Да, демографическое влияние неблагоприятное, но намного хуже, что люди не работают легально. Проблемы занятости намного страшнее для пенсионной системы“, – говорит демограф.

Напомним, в Украине повышается размер максимальной пенсии.

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