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Почему украинцы получают маленькие пенсии — эксперт

Комментариев: 5
Если люди будут продолжать работать неофициально, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию.
Если люди будут продолжать работать неофициально, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию.
Если люди будут продолжать работать неофициально, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию.
depositphotos.com

С каждым годом население Украины будет стареть. Такого мнения придерживаются эксперты, которые считают, что в 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет. Об этом пишет Сегодня.

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Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, считает, что жизнь пенсионеров находится в руках работающих украинцев. Если люди будут продолжать работать неофициально, соответственно, не будут платить налоги, то пожилые люди обречены выживать на минимальную пенсию.

“Нельзя сказать, что ситуация настолько плохая с пенсионной системой только из-за демографии. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, или работают неофициально и не платят налоги. Это самая большая проблема. Да, демографическое влияние неблагоприятное, но намного хуже, что люди не работают легально. Проблемы занятости намного страшнее для пенсионной системы“, – говорит демограф.

Напомним, в Украине повышается размер максимальной пенсии.

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Теги: пенсия, пенсионеры, сколько получают пенсионеры в украине
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Комментариев (5)
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s-e-r    03.02.2020, 17:00
Оценка:  0
s-e-r
Уменьшите зарплапты гос-чиновникам и депутатам и будут деньги.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.02.2020, 16:45
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Люди совсем не работают, таки да они тогда не приносят доход государству.
Миротворение    03.02.2020, 16:43
Оценка:  0
Миротворение
Это только одна причина.А сколько бюджета вы на лабуду тратите-миллионные зарплаты и пенсии госчиновникам,увеличение максимальных пенсий,миллиард дали Порошенку и куда он его дел,отчитался?А поездки нардепов за госсчёт и т.д. и т.п....
гость  (аноним)  03.02.2020, 16:32
Оценка:  0
гость
Все закономерно - власти признают что больше 7 млн гастерят за бугром. Часть неофициально, часть платит налоги и взносы там где работает. В ПФ Украины поступают от них крохи, так что ж вы хотите?
Миротворение    03.02.2020, 16:48
Оценка:  0
Миротворение
Если нет промышленности и рабочих мест в стране,то стараются ощутимо повышать те же пенсии,чтобы повысить покупательную способность граждан.Тогда торговля больше платит налогов и бюджет растёт.Есть страны третьего мира,которые живут только за счёт заробитчан,которые содержат своих родных .
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