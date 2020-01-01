Названа стоимость гектара земли после открытия рынка

Средняя цена гектара будет составлять 1,5 тыс. долларов. Лидером по стоимости земли является Кировоградская область.

После открытия рынка земли стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов. Об этом сказал генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев.

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По его словам, на сегодня в госпредприятии уже есть понимание, сколько должна стоить земля в Украине, на основе данных по аренде в областях.

По его словам, лидером по стоимости земли является Кировоградская область, где стоимость аренды достигает 7 тыс. грн за 1 га.

“Если быстро посчитать мультипликатор хотя бы на десять лет, будем понимать, сколько может стоить земля в Украине. Средняя 1,5 тыс. долларов за гектар мы можем легко рассчитывать. Посмотрим, что установит Министерство экономики для начала торгов“, - сказал Вишнев.

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

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