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К 2022 году госдолг Украины по отношению к ВВП сократится до 43% - Маркарова

Комментариев: 1
В Минфине рассказали прогноз на ближайшие годы по сокращению государственного долга.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
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В Министерстве финансов считают, что госдолг Украины существенно сократится в течение ближайших двух лет. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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Министр предполагает, что в 2020 году размер государственного долга Украины относительно ВВП снизится до 47,5%, а в 2022 году – до 43%.

В Министерстве финансов считают, что госдолг Украины сократится в течение двух лет
В Министерстве финансов считают, что госдолг Украины сократится в течение двух лет
facebook.com

Напомним, Маркарова рассказала, когда в Украине заработает электронная акцизная марка.

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Теги: Маркарова, Минфин, госдолг
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.02.2020, 12:15
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Сначала долги сократите (путем выплат) а затем бахвальтесь! Зе-клованда по ходу распродаст все то что не успели разбазарить попиредники за все годы незалежальности
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