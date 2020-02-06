К 2022 году госдолг Украины по отношению к ВВП сократится до 43% - Маркарова
В Минфине рассказали прогноз на ближайшие годы по сокращению государственного долга.
В Министерстве финансов считают, что госдолг Украины существенно сократится в течение ближайших двух лет. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Министр предполагает, что в 2020 году размер государственного долга Украины относительно ВВП снизится до 47,5%, а в 2022 году – до 43%.
Напомним, Маркарова рассказала, когда в Украине заработает электронная акцизная марка.
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