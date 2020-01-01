Коронавирус оказывает большее влияние на экономику Украины, чем предполагалось

Бизнесмены уже чувствуют последствия китайского коронавируса.

Китайский коронавирус, который активно распространяется по всему миру, может нанести больший вред украинской экономике, чем предполагалось ранее. Предприниматели утверждают, что уже почувствовали влияние вирус на бизнес.Об этом пишет Сегодня.

“В последнее время мы видим тенденцию к удорожанию грузовых отправлений в Китай. Связано это непосредственно с закрытием прямого пассажирского авиасообщения. Раньше часть грузов доставлялась пассажирскими рейсами, а сейчас – только грузовыми, которых недостаточно. Как следствие – большой спрос и дефицит места для грузовых отправлений, соответственно, подскочила и цена. Например, для перевозок в Пекин стоимость до появления вируса колебалась в пределах 2-2,5 доллара за кг, а сейчас у некоторых перевозчиков тариф может достигать 5-5,5 доллара за кг. Более того, далеко не факт, что после стабилизации ситуации и преодоления эпидемии цены быстро выровняются. Мы прогнозируем, что после открытия “шлагбаума“ на рынке морских перевозок будет сумасшедший спрос на возможность разместить бронирование, цены на фрахт будут стремительно расти, грузы, которые должны перевозиться морским транспортом, будут доставляться самолетами и поездами. Поэтому ожидаем проблем с наличием свободных мест на судах, в самолетах и поездах, роста тарифов и увеличения сроков доставки грузов“, – говорит Виктор Шевченко, генеральный директор группы логистических компаний ZAMMLER.

Также бизнес страдает из-за нехватки изделий, которые изготавливают в Китае.

“Мы работаем в сфере беспилотных технологий и робототехники, и наша деятельность связана с глобальным доступом к технологиям. Мы понимаем, что мы весьма поверхностно отнеслись к появлению новостных заголовков об эпидемии. Китай остановил свою работу практически на 20 дней, ведь начало эпидемии наложилось на период традиционного китайского Нового года, который всегда является периодом длинных выходных в Поднебесной. Сейчас сразу по нескольким крупным промышленным проектам внедрения систем автоматизации и робототехники мы испытываем нехватку в аппаратных комплектующих. Мы понимаем, что в среднегодовой перспективе задержки в работе, с которыми мы уже столкнулись, повлияют на 5% нашего ожидаемого годового оборота“, – рассказывает сооснователь компании Drone.ua Валерий Яковенко.

Напомним, Moody’s оценил влияние коронавируса на мировую экономику.

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