Нацбанк укрепил гривну

НБУ перед выходными снизил официальный курс доллара на четыре копейки. Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек.

Национальный банк Украины на понедельник, 10 февраля, укрепил курс гривны на четыре копейки по отношению к доллару и на 14 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 7 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,537 гривны;

– 100 евро – 26,9048 гривен.

Курс американской валюты на межбанке в продаже снизился на шесть копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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