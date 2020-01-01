Нацбанк укрепил гривну
Национальный банк Украины на понедельник, 10 февраля, укрепил курс гривны на четыре копейки по отношению к доллару и на 14 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 7 февраля.
Читай также: Нацбанк придумал, чем закрыть “дыру“ в бюджете
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,537 гривны;
– 100 евро – 26,9048 гривен.
Курс американской валюты на межбанке в продаже снизился на шесть копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.
Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил