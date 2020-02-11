Bloomberg предупредил Украину о существенной дыре в финансах
Издание ссылается на реструктуризацию для инвесторов, которую Украина проводила в 2015 году.
Американское издание Bloomberg считает, что Украина имеет существенную дыру в финансах. Об этом в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По словам экономиста, издание ссылается на реструктуризацию для инвесторов, которую Украина проводила в 2015 году.
“Об этом уже писал неоднократно, но в Украине все же есть один выход как заплатить владельцам ВВП-варрантов минимальные суммы“, – отметил экономист.
Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.
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