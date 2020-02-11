Bloomberg предупредил Украину о существенной дыре в финансах

Издание ссылается на реструктуризацию для инвесторов, которую Украина проводила в 2015 году.

Американское издание Bloomberg считает, что Украина имеет существенную дыру в финансах. Об этом в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По словам экономиста, издание ссылается на реструктуризацию для инвесторов, которую Украина проводила в 2015 году.

“Об этом уже писал неоднократно, но в Украине все же есть один выход как заплатить владельцам ВВП-варрантов минимальные суммы“, – отметил экономист.

Издание ссылается на реструктуризацию для инвесторов facebook.com

Напомним, министр предложил антикризисные меры для экономики.

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