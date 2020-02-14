Наличный доллар ускорил снижение перед выходными

Американская валюта подешевела в продаже почти до 24,5 гривен, а в покупке - ниже 24,3 грн.

Курс доллара в обменниках киевских банков немного ускорил снижение перед выходными, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу курс продажи наличного доллара снизился на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD, курс покупки – на 8,30 коп. до 24,2959 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 13,99 коп. до 26,3084 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Отметим, наличный курс доллара снижается с 4 февраля.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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