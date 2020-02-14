Украина выиграла суд у России в деле завода Артем

Российская компания требовала от Укроборонпрома выплатить почти 55 млн гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

Государственный концерн Укроборонпром выиграл суд у российской компании Авиа-ФЭД-Сервис в деле против завода Артема. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем в Facebook.

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По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода Артема выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

Найем отметил, что это “победа примерно на 55 млн грн“.

Ранее, в 2012-2013 годах завод Артем подписал четыре контракта на общую сумму $2,33 млн с Авиа-ФЭД-Сервис, которая специализируется на авиастроительном и авиаремонтном оборудовании. По всем договорам завод получил предоплату и начал работы.

В 2014 году в связи с военной агрессией со стороны России Украина ввела ряд санкций к российским предприятиям, под которые в том числе попала и Авиа-ФЭД-Сервис.

“Иными словами, государство законом прямо запретило заводу Артем продолжать любое сотрудничество с российскими компаниями. В том числе проводить как угодно расчеты и выполнять любые обязательства по поставке продукции подсанкционным компаниям“, - писал Найем.

После этого Авиа-ФЭД-Сервис обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, получила арбитражные решения в свою пользу по всем четырем контактам и обратилась в украинский суд о признании и исполнении на территории Украины этих арбитражных решений.

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В пользу российской компании решение вынесли сначала Шевченковский суд Киева, а затем - Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

“Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды неоднократно принимали решения в пользу россиян, как бы странно это не звучало на пятый год войны“, - подчеркивал замгендиректора концерна.

Завод Артем - один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса “воздух-воздух“, автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Напомним, Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием.

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