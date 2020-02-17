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ЕС отменил запрет на украинскую курятину - посол

Комментариев: 9
Ранее СМИ сообщили, что в ЕС решили не отменять запрет на импорт мяса птицы из Украины, введенный в январе.
Евросоюз отменил запрет на поставки курятины из Украины
Евросоюз отменил запрет на поставки курятины из Украины
depositphotos.com

Евросоюз отменил запрет на поставки курятины из Украины, введенный 23 янывря. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.

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Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия оставит в силе решение эмбарго на мясо птицы из Украины.

По его словам, в ЕС поддержали решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС. “Ждем обнародования соответствующего решения“, - написал он.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

“Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере“, - отметил он.

Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.

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Теги: Украина, ЕС, торговля, эмбарго, курятина
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Комментариев (9)
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Boxelohos    18.02.2020, 00:06
Оценка:  0
Boxelohos
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
резус*    17.02.2020, 13:01
Оценка:  0
резус*
Интересно,в какие страны экспортируется этот ходячий антибиотик?
гость  (аноним)  17.02.2020, 12:37
Оценка:  -2
гость
Вереснь 17.02.2020, 12:10Оценка: 0 Ключевое слово-"введенный 23 ""янывря."

Вообще -то Вэрэсэнь. Так что ты в ерунду попал или в проссак.Сичэнь сичэ,лютый лютуе, березень сиком своим обмывае...
Вереснь    17.02.2020, 16:11
Оценка:  -1
Вереснь
Это ты попал)))А при создания ника строчку красную-данное имя уже существует,никогда не видел?))
гость  (аноним)  17.02.2020, 12:30
Оценка:  0
гость
Лохляди!Садовый так и не ответил,будет ли менять тела 8ми укрогастеров на прах Героя СССР Кузнецова?Вот ваша лохляцкая сущность-сначала покаркать а потом в кусты!А як жеж обмен? Прах на живых украинцев не по христиански менять---только на аналогичный товар.Или бранцив умерщвлять?
гость  (аноним)  17.02.2020, 12:22
Оценка:  +2
гость
Некоторые страны не поддержали это венгры пшеки и приболты? Понятно что конкуренты...
гость  (аноним)  17.02.2020, 12:18
Оценка:  -1
гость
Boxerogos (17.02.2020, 11:40) - больное путинко все о своем наболевшем, о петушне какой-то ))))))
Вереснь    17.02.2020, 12:10
Оценка:  -1
Вереснь
Ключевое слово-"введенный 23 ""янывря."")
Boxerogos    17.02.2020, 11:40
Оценка:  0
Boxerogos
Курятину?Или петушатину?
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