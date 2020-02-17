ЕС отменил запрет на украинскую курятину - посол

Ранее СМИ сообщили, что в ЕС решили не отменять запрет на импорт мяса птицы из Украины, введенный в январе.

Евросоюз отменил запрет на поставки курятины из Украины, введенный 23 янывря. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.

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Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия оставит в силе решение эмбарго на мясо птицы из Украины.

По его словам, в ЕС поддержали решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС. “Ждем обнародования соответствующего решения“, - написал он.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

“Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс. Наш приоритет на этот год - максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере“, - отметил он.

Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.

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