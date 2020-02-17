В Киеве будут расти цены на недвижимость — эксперт

Рост цен прогнозируют на жилье класса "премиум".

В Киеве растет цена на недвижимость класса "бизнес" и "премиум" depositphotos.com

В Киеве растет цена на недвижимость класса “бизнес“ и “премиум“. Об этом пишет Delo.ua.

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В 2019 году цены на подобную недвижимость выросли на 4% и 9% соответственно. Некоторые объекты и вовсе повысили цену на 25-40%.

Олег Перегинец, управляющий партнер компании Kiev Standard, считает, что подобный скачек цен связан с завершением строительства конкретных объектов, а также с сокращением предложений в готовых домах.

“За 2019 год на рынке стартовали продажи в 15 объектах, 13 из которых — новые проекты. Все проекты в классе “бизнес“, а Taryan Towers — в классе “премиум“, 一 рассказывает эксперт.

Также Перегинец рассказал, что в 2020 году цены на недвижимость класса “бизнес“ и “премиум“ вырастут также приблизительно на 5-8%.

Напомним, эксперт рассказала, как застройщики будут увеличивать продажи квартир.

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