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В Киеве будут расти цены на недвижимость — эксперт

Комментариев: 4
Рост цен прогнозируют на жилье класса "премиум".
В Киеве растет цена на недвижимость класса "бизнес" и "премиум"
В Киеве растет цена на недвижимость класса "бизнес" и "премиум"
depositphotos.com

В Киеве растет цена на недвижимость класса “бизнес“ и “премиум“. Об этом пишет Delo.ua.

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В 2019 году цены на подобную недвижимость выросли на 4% и 9% соответственно. Некоторые объекты и вовсе повысили цену на 25-40%.

Олег Перегинец, управляющий партнер компании Kiev Standard, считает, что подобный скачек цен связан с завершением строительства конкретных объектов, а также с сокращением предложений в готовых домах.  

“За 2019 год на рынке стартовали продажи в 15 объектах, 13 из которых — новые проекты. Все проекты в классе “бизнес“, а Taryan Towers — в классе “премиум“, 一 рассказывает эксперт.

Также Перегинец рассказал, что в 2020 году цены на недвижимость класса “бизнес“ и “премиум“ вырастут также приблизительно на 5-8%.

Напомним, эксперт рассказала, как застройщики будут увеличивать продажи квартир.

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Теги: рынок недвижимости, цены на жилье, цены на недвижимость в киеве
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 13:41
Оценка:  0
гость
А если ипотека станет снова доступной, а не с действующими уже годы космическими процентами, то спрос еще прилично вырастет
гость  (аноним)  17.02.2020, 13:40
Оценка:  0
гость
Сильного скачка никто не ждет, но понемного цены реально поднимаются
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.02.2020, 13:23
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Ага, цены падать будут.
thebestdraw    17.02.2020, 13:26
Оценка:  +1
thebestdraw
пару лет президентства клоуна и квартиры в 1.5 раза точно опустятся.
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