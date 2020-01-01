Китай будет обеззараживать деньги из-за коронавируса
Купюры будут обрабатывать с помощью ультрафиолета и высокой температуры.
Центробанк Китая планирует обеззараживать деньги, чтобы сократить темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Quartz.
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Валюту будут обеззараживать с помощью ультрафиолета и высокой температуры
“Это чрезвычайный шаг, который имеет смысл, поскольку денежные купюры очень грязные. В рамках исследования 2017 года, проведенного в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней“, - сказано в сообщении.
Напомним, Кабмин дал два прогноза влияния коронавируса на экономику Украины.
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