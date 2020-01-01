Китай будет обеззараживать деньги из-за коронавируса

Купюры будут обрабатывать с помощью ультрафиолета и высокой температуры.

Центробанк Китая планирует обеззараживать деньги, чтобы сократить темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Quartz.

Читай также: Китай потратил около $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Валюту будут обеззараживать с помощью ультрафиолета и высокой температуры

“Это чрезвычайный шаг, который имеет смысл, поскольку денежные купюры очень грязные. В рамках исследования 2017 года, проведенного в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней“, - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин дал два прогноза влияния коронавируса на экономику Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram