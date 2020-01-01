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Китай будет обеззараживать деньги из-за коронавируса

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Купюры будут обрабатывать с помощью ультрафиолета и высокой температуры.
Центробанк Китая планирует обеззараживать деньги
Центробанк Китая планирует обеззараживать деньги
depositphotos.com

Центробанк Китая планирует обеззараживать деньги, чтобы сократить темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Quartz.

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Валюту будут обеззараживать с помощью ультрафиолета и высокой температуры

“Это чрезвычайный шаг, который имеет смысл, поскольку денежные купюры очень грязные. В рамках исследования 2017 года, проведенного в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней“, - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин дал два прогноза влияния коронавируса на экономику Украины.

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Теги: Коронавирус, Китай, эпидемия
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