Нацбанк: четверть экономики Украины - в тени

Аналитики Ernst&Young провели исследование украинской экономики за 2018 года. По их данным, в тени 23,8% ВВП.

В 2018 году доля теневых операций в Украине составила 23,8% ВВП Пресс-центр НБУ

В 2018 году доля теневых операций в Украине составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Ernst&Young при поддержке Mastercard, опубликованные Национальным банком в понедельник, 17 февраля.

"По результатам исследования украинской экономики 846 млрд грн, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 26,2% "наличной теневой экономики" – это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) – "пассивная теневая экономика", выгоду от которой получает только продавец.

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Исследование было проведено в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Нацбанком и Госслужбой статистики.

Напомним, Министр предложил антикризисные меры для экономики.

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