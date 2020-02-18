Госдолг Украины сократился до 44% к ВВП

Расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 млрд гривен ниже плановых объемов.

Госдолг вырос в долларовом эквиваленте, но снижается в гривневом depositphotos.com

Государственный долг Украины на конец 2019 года сократился до 43,8% ВВП с 52,2% на конец 2018 года. Об этом говорится в отчете правительства, опубликованном на сайте Кабмина в понедельник, 17 февраля.

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Отмечается, что доля госдолга в национальной валюте выросла до 41% с 33%. При этом расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 млрд гривен ниже плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочные инструменты.

Также расходы снизились на 7 млрд гривен за счет укрепления гривны.

Объем заимствований общего фонда госбюджета за год составил 409,8 млрд гривен, что на 1,2% выше планового показателя.

“Все платежи по погашению госудасрвтенного долга были выполнены вовремя и в полном объеме“, – отметили в Кабмине.

Напомним, названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны.

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