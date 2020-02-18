Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины

Временные ограничения введены на основании официальных данных о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц в Винницкой области.

Министерство сельского хозяйства Казахстана ограничило ввоз мяса птицы из Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Читай также: ЕС отменил запрет на украинскую курятину - посол

В комитете ветконтроля и надзора Казахстана отметили, что временные ограничения были введены еще 27 января на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц в Винницкой области.

Также вводятся временные ограничения на транзит через этот регион Украины живой птицы и всех видов птицеводческой продукции.

Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов отметил, “данная мера способствует защите территории нашей республики от распространения опасных болезней птиц, таким образом, казахстанское птицепоголовье остается в безопасности“.

По данным минсельхоза Казахстана, Россия и Беларусь также ввели временные ограничения в связи со вспышкой гриппа птиц.

Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram