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Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины

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Временные ограничения введены на основании официальных данных о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц в Винницкой области.
Казахстан пытается обезопасить свой рынок от распространения птичьего гриппа
Казахстан пытается обезопасить свой рынок от распространения птичьего гриппа
Getty Images

Министерство сельского хозяйства Казахстана ограничило ввоз мяса птицы из Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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В комитете ветконтроля и надзора Казахстана отметили, что временные ограничения были введены еще 27 января на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц в Винницкой области.

Также вводятся временные ограничения на транзит через этот регион Украины живой птицы и всех видов птицеводческой продукции.

Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов отметил, “данная мера способствует защите территории нашей республики от распространения опасных болезней птиц, таким образом, казахстанское птицепоголовье остается в безопасности“.

По данным минсельхоза Казахстана, Россия и Беларусь также ввели временные ограничения в связи со вспышкой гриппа птиц.

Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.

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Теги: Украина, птичий грипп, Мясо, Казахстан, птицы, птица, курятина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2020, 14:21
Оценка:  0
гость
Давайте называть вещи своими именами - ПРОДУКТ, ВНЕШНЕ НАПОМИНАЮЩИЙ КУРЯТИНУ!
Каким говном кормит Косюк (и иже с ним) созданий, похожих на кур, - всем известно!
Непонятно только, какого хера эта частная контора, ежегодно, получает ГОСДОТАЦИИ, т.е. бабло с наших налогов?
БРОКЕР2020    18.02.2020, 14:00
Оценка:  0
БРОКЕР2020
та пох...й - ЕС разрешила ввоз курятины с УКРАИНЫ
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