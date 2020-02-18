Казахстан ограничил ввоз мяса птицы из Украины
Министерство сельского хозяйства Казахстана ограничило ввоз мяса птицы из Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
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В комитете ветконтроля и надзора Казахстана отметили, что временные ограничения были введены еще 27 января на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц в Винницкой области.
Также вводятся временные ограничения на транзит через этот регион Украины живой птицы и всех видов птицеводческой продукции.
Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов отметил, “данная мера способствует защите территории нашей республики от распространения опасных болезней птиц, таким образом, казахстанское птицепоголовье остается в безопасности“.
По данным минсельхоза Казахстана, Россия и Беларусь также ввели временные ограничения в связи со вспышкой гриппа птиц.
Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.
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Непонятно только, какого хера эта частная контора, ежегодно, получает ГОСДОТАЦИИ, т.е. бабло с наших налогов?