Команда МВФ снова посетит Киев
В столице Украины проведут технические консультации.
Команда МВФ снова посетит в Киев, где планируется провести очередные технические консультации. Об этом рассказал постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет Liga.net.
Читай также: Зеленский обсудил с МВФ экономику Украины
Представитель Фонда рассказал, что эксперты будут обсуждать “политику, направленную на достижение мощного роста и обеспечения стабильности“.
В то же время, о дате приезда экспертов Люнгман ничего не сказал.
Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил