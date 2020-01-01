Команда МВФ снова посетит Киев

В столице Украины проведут технические консультации.

Команда МВФ снова посетит в Киев facebook.com

Команда МВФ снова посетит в Киев, где планируется провести очередные технические консультации. Об этом рассказал постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет Liga.net.

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Представитель Фонда рассказал, что эксперты будут обсуждать “политику, направленную на достижение мощного роста и обеспечения стабильности“.

В то же время, о дате приезда экспертов Люнгман ничего не сказал.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.

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