Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству

Комментариев: 1
Налоговая также опровергла информацию о том, что госбюджет пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами.
Украинцы переплатили 38 миллиардов налогов
Украинцы переплатили 38 миллиардов налогов
пресс-служба НБУ

По состоянию к началу 2020 года сумма переплат всех налогов в бюджет составляет 38,7 миллиарда гривен, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Читай также: Налог на квартиру: Сколько будем платить за “лишние“ квадратные метры

По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 года - 38 млрд грн.

Там отмечают, что информация о том, что государственный бюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - это фейк.

“На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся“, - сообщают в налоговой.

Напомним, в налоговой разъяснили, могут ли ФЛП использовать в личных целях средства с бизнес-счетов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: бюджет, налоги, украинцы, налоговая, бюджет Украины, Госбюджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.02.2020, 12:21
Оценка:  +1
гость
Спокойненько украли, урвали затем раздерибанят и всё станет пучком, до следующего корыта и так всю жизнь. Остановки нет и не будет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь