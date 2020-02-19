Украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству

Налоговая также опровергла информацию о том, что госбюджет пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами.

По состоянию к началу 2020 года сумма переплат всех налогов в бюджет составляет 38,7 миллиарда гривен, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 года - 38 млрд грн.

Там отмечают, что информация о том, что государственный бюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - это фейк.

“На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся“, - сообщают в налоговой.

Напомним, в налоговой разъяснили, могут ли ФЛП использовать в личных целях средства с бизнес-счетов.

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