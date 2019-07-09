Налог на квартиру: Сколько будем платить за "лишние" квадратные метры

В 2020 году выросла минимальная зарплата в Украине. Это означает, что сумма налога на жилье также будет выше.

Налог нужно платить лишь в том случае, если площадь вашей квартиры или дома превышает допустимую depositphotos.com

В Украине действует довольно сложная система налогообложения. Мы платим налоги на зарплаты, различные выплаты, налоги на продажу недвижимости или движимого имущества. Также существует налог на “лишние“ квадратные метры. Кому придется платить такие налоги и каковы процентные ставки в 2020 году, выяснял bigmir.net.

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Налог нужно платить лишь в том случае, если площадь вашей квартиры или дома превышает допустимую. Для квартиры — это больше 60 кв.м, а для частного дома — больше 120 кв. м.

Налог на квартиру - Как определяется процентная ставка

Налоговая ставка определяется местными советами и, соответственно, в разных городах одной области может отличаться. Главное правило — ставка не должна превышать 1,5% от минимальной заработной платы за 1 “лишний“ квадратный метр. В 2020 году уровень минимальной зарплаты в Украине вырос до 4 723 грн, поэтому максимальный налог, который мы можем платить за свое жилье, составит 70,84 грн.

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Стоит отметить, что налог на жилье за текущий год, мы платим в следующем. Это означает, что за 2020 год мы будем обязаны заплатить до 1 июля 2021 года.

Еще раз подчеркнем, что налоговые процентные ставки являются разными во всех городах Украины. С размерами процентных ставок в конкретных городах Украины можно ознакомиться по ссылке на сайте Налоговой службы.

Например, киевляне за “лишние“ квадратные метры будут платить 1,5% от минимальной зарплаты.

Платить нужно не за всю площадь жилья, а лишь за “лишние“ квадратные метры. К примеру, если у вас есть квартира, площадь которой составляет 80 кв.м, то платите вы лишь за 20 кв.м.

Если же человек владеет и домом, и квартирой, то “льготными“ считаются 180 кв. м общей площади двух объектов. Например, если дом имеет 110 кв. м, а квартира — 60 кв.м, то налог платить не придется.

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Стоит также отметить, что если площадь квартиры, которой вы владеете, превышает 300 кв. м (для дома — 500 кв. м), то сумма налога увеличивается на 25 тыс грн в год.

Стоит отметить, что есть исключения, когда подобный налог гражданином не платится. В частности, платить за “лишние“ квадратные метры не должны многодетные семьи. Подробнее об этом можно почитать здесь - на сайте Налоговой службы.

Существует важный момент, который касается арендодателей. Если вы сдаете недвижимость в аренду и площадь жилья превышает лимит, то налог придется платить за всю площадь жилья, а не за “лишние“ квадратные метры.

Когда нужно платить налог на квартиру в 2020 году

Как было сказано выше, налог за текущий год платится в следующем - в 2020 году мы будем платить налог за 2019 год. Это означает, что ставки будут немного иными. К примеру, в 2019 году минимальная зарплата в Украине была меньше и составляла 4 173 грн. Поэтому максимальная налоговая ставка за 2019 год составляет не более 62,6 гривен за квадратный метр. В этом году мы будем платить с привязкой к этому числу. Ознакомиться с суммами налога за 2019 год можно здесь.

Налоговые уведомления должны прийти до 1 июля.

Обратите внимание: оплатить сумму налога вы должны в течение 60 дней с момента получения квитанции.

К сожалению, в Украине не все работает, как часы. Иногда квитанции теряются и не доходят до налогоплательщика. В таком случае вам следует обратиться в налоговую службу самостоятельно.

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Если уплата налога не была совершена своевременно, то вам насчитают штраф, который будет зависеть от количества просроченных дней. Если просрочка составила 30 дней — насчитают штраф в размере 10% от суммы налога, если больше — 20%.

Стоит отметить, что штраф распространяется лишь на тех граждан, которые получили квитанцию и не оплатили ее. Если квитанция не пришла и вы в налоговую обратились сами, то штраф платить не придется.

Напомним, эксперт рассказала, как застройщики будут увеличивать продажи квартир.

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