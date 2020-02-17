Подоходный налог: За что и сколько будем платить в 2020 году

Какие доходы украинцев подлежат налогообложению в 2020 году и какие ставки.

С 2016 года в Украине действует фиксированная налоговая ставка на доходы — 18% depositphotos.com

В Украине практически любой доход как резидентов страны, так и нерезидентов попадает под определенную статью налогообложения. Сколько и за что придется платить украинцам 2020 году, разбирался bigmir.net.

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Сумма подоходного налога прописана в Налоговом кодексе Украины, в частности, в разделе 4. С 2016 года в Украине действует фиксированная налоговая ставка на доходы — 18%. Но есть ряд исключений, когда процент налога может быть меньше. Есть ситуации, когда украинцы и вовсе могут обойтись без отчисления налогов при покупке или продаже чего-либо.

Подоходный налог 2020

Практически все доходы в Украине облагаются 18% ставкой налога. Это означает, что получая, скажем, зарплату, 18% от нее мы должны отдать государству.

Налогообложению подлежат (в размере 18% от суммы):

зарплаты

некоторые стипендии

доходы от предпринимательства

доход от сдачи в аренду

часть благотворительной помощи

доход от сдачи сырья на металлолом и т. д.

С полным списком доходов, которые подлежат налогообложению можно ознакомиться здесь.

Следует отметить, что некоторые расходы украинцев не подлежат налогообложению. К примеру, не нужно платить за приобретение путевок на оздоровление, если едите отдыхать один раз в год и стоимость путевки не превышает 5 минимальных зарплат.

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Не нужно платить налоги и за дивиденды, которые насчитываются в виде акций (или паев).

А вот за дивиденды по акциям на корпоративных правах, нужно платить 5%, а 9% нужно платить нерезидентам за дивиденты по акциям или инвестиционным сертификатам.

Роялти подлежат обычному налогообложению в виде 18% от суммы.

Также стоит отметить, что 18% украинцы должны платить и за проценты от депозита.

18% налога также следует отдать, если доход получен из-за границы.

Пенсионеры, которые получают пенсии из Пенсионного фонда Украины или госбюджета налог не платят. В то же время, если размер пенсии превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то налог придется заплатить — 18% от суммы пенсии.

А вот пенсии, которые предназначены для участников боевых действий в период Второй мировой войны, инвалидам войны, налогами не облагаются.

В то же время, с социальной помощи для украинцев налоги не высчитываются.

Недвижимое и движимое имущество

Продать жилье и не платить за это налог можно, но лишь в том случае, если вы продаете подобное имущество лишь раз в отчетный год и владеете ним более 3 лет. Если за отчетный год вы решите продать, скажем, две квартиры, то за одну из них придется заплатить налог в размере 5%. Такая же сумма налога вас ждет и за продажу недостроенного объекта.

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Движимое имущество не облагается налогом, если в отчетный год владелец решает продать один из объектов, за каждый следующий объект нужно заплатить 5% налога.

Наследство

Не платят налог на наследство члены семьи наследодателя первой и второй линии родства, люди с инвалидностью первой группы, дети-сироты.

Все остальные члены семьи, получающие наследство, должны заплатить 5% налога. Если речь идет о нерезидентах, то процентная ставка увеличивается до 18%.

Налоговая скидка

В Украине существует налоговая скидка. Это означает, что часть потраченных гражданами денег на некоторые услуги, государство может возместить. Речь идет об обучении (в детсадах, школах, вузах), медицинских услугах, аренде жилья, если человек является переселенцем. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Напомним, нардепы предлагают создать новую группу ФЛП со ставкой 0%.

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