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Цена на нефть превысила $58 на новостях из США

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Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $58,36 за баррель, а сорт WTI в Нью-Йорке стоит $52,62.
"Черное золото" в последние дни стабильно дорожает
"Черное золото" в последние дни стабильно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на новостях о введении санкций США в отношении дочерной компании российской Роснефти Rosneft Trading, S.A. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в среду, 19 февраля.

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Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,61 (1,06%) – до $58,36 за баррель. Накануне их цена выросла еще на $0,08 (на 0,14%), составив на закрытие $57,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,57 (1,1%) до $52,62 за баррель. По итогам вторника их цена не изменилась, завершив день на отметке $52,05 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,74 в пользу Brent.

Накануне стало известно, что США вводят санкции в отношении дочерной компании Роснефти Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро. Ограничения вводятся за то, что компания выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы “от лица нелегитимного режима Мадуро“.

Отмечалось, что Вашингтон предоставит странам и компаниям 90 дней для завершения сделок с Rosneft Trading. При этом власти США выразили уверенность, что глобальные нефтяные рынки будут стабильными.

Напомним, Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ.

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Теги: Россия, нефть, США, Венесуэла, Роснефть, санкции, цены на нефть, санкции против России, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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